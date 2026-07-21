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POL-PDWIL: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung an der K137 Lauperath

POL-PDWIL: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung an der K137 Lauperath
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Lauperath (ots)

Am 21.07.26 um 13:59 Uhr wird die Freiwillige Feuerwehr Waxweiler zu einem Flächenbrand an der K137 zwischen Lauperath und Waxweiler alarmiert. Der Grünstreifen an der K137 war über eine Ausdehnung von ca. 100m durch ein Feuer betroffen, welches sich auch über etwaiges Gebüsch auf ein angrenzendes Feld ausgebreitet hat. Der entstandene Sachschaden an dem betroffenen Feld wird auf ca. 200EUR geschätzt.

Durch die Feuerwehr Waxweiler, konnte das Feuer erfolgreich gelöscht und weiterer Schaden verhindert werden.

Die genaue Ursache für das Feuer ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Es wird seitens der Polizei jedoch eindringlich darauf hingewiesen, insbesondere in den warmen Jahreszeiten in denen die Vegetation stark ausgetrocknet ist, auf das Eigentum Anderer und die Umwelt Rücksicht zu nehmen und darauf zu achten, keine Brandgefahr zu verursachen. Dazu gehört in jedem Falle auch, es beispielsweise zu unterlassen, glimmende Zigarettenstummel während der Fahrt aus dem Fenster in Richtung Grünstreifen zu entsorgen. Ein solches Verhalten wäre aufgrund des Gefahrenpotenzials nicht ohne Grund strafbar.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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