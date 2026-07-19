Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Minderlittgen (ots)

Am 18.07.2026 gegen 19:25 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Landstraße 34 von Minderlittgen nach Wittlich.

Hier kam er zu Fall und verletzte sich mittelschwer.

Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

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