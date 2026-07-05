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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht durch Zeugen geklärt

Kahla (ots)

Am Freitagvormittag befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Moskauer Straße in Kahla. Ein unaufmerksamer 64-Jähriger beabsichtigte rückwärts aus einer Parklücke entlang der Moskauer Straße auszuparken und übersah dabei die sich hinter ihm annähernde Pkw Fahrerin. Diese bemerkte die brenzlige Situation, bremste und wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden. Unglücklicherweise kam es hierdurch zum Zusammenstoß zwischen der Pkw Fahrerin und drei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Letztendlich wurden vier Pkw, teils erheblich, beschädigt. Der ausparkende 64-Jährige verließ fortfolgend pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte den aufnehmenden Polizeibeamten das Kennzeichen des Flüchtigen übermittelt werden, wodurch dieser im Nachgang ermittelt wurde. Durch das Unfallgeschehen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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