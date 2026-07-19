Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung an Wohnungstüre

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 17.07.2026, 21:00 Uhr bis 18.07.2026, 02:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter vermutlich durch Eintreten eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Burgstraße in Wittlich.

Augenscheinlich kam es nicht zu einem Eindringen der Person in die Wohnung.

Die Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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