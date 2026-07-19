Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Hohenfels-Essingen (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass eine 71-jährige weibliche Person aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim im Bereich Hohenfels-Essingen vermisst werde. Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte, so dass umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Neben den umliegenden Feuerwehren waren sowohl die Rettungshundestaffel als auch die Drohneneinheiten der Feuerwehr sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suchmaßnahmen konzentrierten sich hierbei auf den Bereich zwischen Hillesheim und Hohenfels-Essingen.

Letztlich konnte die Vermisste aufgrund einer aufmerksamen Zeugin gegen Mitternacht wohlbehalten aufgefunden werden.

Im Einsatz befanden sich neben den Feuerwehren Hillesheim, Gerolstein, Jünkerath und Basberg auch die Drohneneinheiten der VGV Gerolstein und des Landkreises Vulkaneifel sowie die Rettungshundestaffel Eifel-Mosel und das DRK aus Hillesheim und Jünkerath. Des Weiteren war die Polizeiinspektion Daun und ein Polizeihubschrauber bei der Suche im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell