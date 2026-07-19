Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auffinden von etwaigem Diebesgut

Bruch (ots)

Am 18.07.2026 gegen 11:45 Uhr wurden durch aufmerksame Zeugen zwei Kanister vermutlich mit Diesel im Bereich des Straßengrabens der Kreisstraße 44 aufgefunden.

Da sich auch ein Schlauch anbei befand, musste davon ausgegangen werden, dass es sich um etwaiges Diebesgut von einem Dieseldiebstahl handelte.

Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Ein genauer Tatort konnte bisher nicht lokalisiert werden.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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