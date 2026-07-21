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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw auf der L47 zwischen Bernkastel-Kues und Lieser

Wittlich (ots)

Am 21.07.2026 ereignete sich gegen 15:50 Uhr auf der L47 zwischen Bernkastel-Kues und Lieser ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Pkw.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Pkw die L47 aus Richtung Bernkastel-Kues kommend in Fahrtrichtung Lieser. Hierbei geriet sein Fahrzeug, vermutlich aufgrund von Ablenkung, auf die Gegenfahrbahn. Zunächst streifte er einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte anschließend frontal mit einem dahinter fahrenden Fahrzeug.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Fahrer des frontal kollidierten Pkw erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des zunächst gestreiften Pkw blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L47 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen sowie der Bergung der Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Maring-Noviand, Lieser, Bernkastel-Kues, zwei Rettungswagen, der Notarzt samt Hubschrauber sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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