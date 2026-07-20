Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Geschäft für Forst- und Gartengeräte in der Sauerlandstraße

Marsberg (ots)

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in ein Geschäft für Forst- und Gartengeräte an der Sauerlandstraße gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 18.07.2026 um 23:45 Uhr bis zum 19.07.2026 um 06:18 Uhr die Verglasung des Haupteingangs ein und verschafften sich Zugang zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie den Kassenbereich sowie ein Büro. Der oder die Täter flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sauerlandstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02992/90200-3711 bei der Polizeiwache Marsberg zu melden.

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