Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ermittlungen wegen Beihilfe zu unerlaubter Einreise

Eckartsberg (ots)

30.07.2026 | 18:05 Uhr | Eckartsberg

Eine Grenzstreife des Zolls stoppte am 30. Juli 2026 auf der B 178n bei Eckartsberg um 18:05 Uhr einen in Tschechien zugelassenen VW Passat mit zwei Vietnamesen. Die beiden 22 und 37 Jahre alten Männer waren in Rumburk von Tschechien nach Deutschland eingereist. Der 37-jährige Beifahrer besitzt jedoch kein Visum und war illegal eingereist. Er muss sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Da der Fahrer ihn nach Deutschland gebracht hatte, wird gegen ihn wegen der Beihilfe dazu ermittelt. Die Bearbeitung dauert an. Beim Beifahrer werden den Aufenthalt beendende Maßnahmen geprüft.

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