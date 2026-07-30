BPOLI EBB: Vandalismus am Bautzener Bahnhof

Zittau (ots) - 29.07.2026 | 00:20 Uhr | Zittau Die Bundespolizei kontrollierte am 29. Juli 2026 in Zittau um 00:20 Uhr den Fahrer eines 3er BMW. Es stellte sich heraus, dass für den Wagen des 29-jährigen Deutschen bereits seit März dieses Jahres kein ausreichender Versicherungsschutz besteht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Landespolizei wird dieses ...

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