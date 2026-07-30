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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus am Bautzener Bahnhof

Bautzen (ots)

29.07.2026 | 08:20 Uhr | Bautzen

Unbekannte haben vermutlich ihren Frust an der Sitzbank des Wartebereiches am Bahnsteig 1 ausgelassen. Sie haben an vier Einzelsitzen sechs Holzlatten aus den Lehnen getreten und dann ins Gleisbett geworfen. Die Bundespolizei hat diese Sachbeschädigung am Morgen des 29. Juli 2026 aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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