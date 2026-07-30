Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Vandalismus am Bautzener Bahnhof
Bautzen (ots)
29.07.2026 | 08:20 Uhr | Bautzen
Unbekannte haben vermutlich ihren Frust an der Sitzbank des Wartebereiches am Bahnsteig 1 ausgelassen. Sie haben an vier Einzelsitzen sechs Holzlatten aus den Lehnen getreten und dann ins Gleisbett geworfen. Die Bundespolizei hat diese Sachbeschädigung am Morgen des 29. Juli 2026 aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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