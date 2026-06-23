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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahrradfahrer verletzt Fußgängerin

Erfurt (ots)

Montagabend (22.06.2026) wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Gegen 20:00 Uhr lief die 56-Jährige auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Auenstraße in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen kam ihr ein 42-jähriger Fahrradfahrer in deutlichen Schlangenlinien entgegen. Beide stießen zusammen. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 42-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da Polizisten während der Unfallaufnahme bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von über 2,2 Promille ergeben. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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