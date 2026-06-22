Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 23-Jähriger auf dem Erfurter Petersberg ausgeraubt

Erfurt (ots)

Zwei unbekannte Männer raubten Samstagnacht (20.06.2026) einen 23-Jährigen auf dem Erfurter Petersberg aus. Gegen 02:45 Uhr forderten die Täter den Mann auf, Bargeld herauszugeben. Anschließend stießen sie ihn zu Boden, entwendeten 50 Euro aus seiner Geldbörse und flüchteten. Der 23-Jährige wurde verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Raubes auf. (SO)

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