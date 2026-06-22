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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 23-Jähriger auf dem Erfurter Petersberg ausgeraubt

Erfurt (ots)

Zwei unbekannte Männer raubten Samstagnacht (20.06.2026) einen 23-Jährigen auf dem Erfurter Petersberg aus. Gegen 02:45 Uhr forderten die Täter den Mann auf, Bargeld herauszugeben. Anschließend stießen sie ihn zu Boden, entwendeten 50 Euro aus seiner Geldbörse und flüchteten. Der 23-Jährige wurde verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Raubes auf. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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