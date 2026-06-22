Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt
Sömmerda (ots)
Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten Polizisten Sonntagabend (21.06.2026) gegen 21:10 Uhr einen 27-jährigen BMW-Fahrer im Bereich der Frondorfer Straße/Lisztstraße in Sömmerda. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Für den Mann war die Fahrt damit beendet und er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei einer rechtskräftigen Ahndung drohen ihm ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (DS)
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