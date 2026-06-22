Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Größerer Einsatz von Rettungsdienst und Polizei am Urbicher Kreuz

Erfurt (ots)

Heute Mittag (22.06.2026) kurz nach 13:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein technisches Problem an einem medizinischen Gerät in einer Praxis für Radiologie am Urbicher Kreuz in Erfurt gemeldet. Da zunächst eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, sperrte die Polizei den Bereich rund um das Urbicher Kreuz vorsorglich großräumig ab. Techniker konnten inzwischen Entwarnung geben und arbeiten an der Behebung des Problems. Die Sperrungen werden in Kürze aufgehoben. Die Straße Am Herrenberg wird anschließend wieder in beide Richtungen freigegeben. (DS)

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