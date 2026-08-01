Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - 34-jähriger Mann bei Streitgeschehen lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben am späten Freitagabend (31.07.2026) Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in der Bonner Nordstadt aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Sachstand kam es zur Tatzeit, gegen 21:20 Uhr, auf der Weiherstraße zu einem Streitgeschehen zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 40 Jahren. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch abgebrochene Glasflaschen eingesetzt wurden, erlitt der 34-Jährige schwere Schnittverletzungen. Zeugen alarmierten über Notruf die Polizei.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Der 40-Jährige wurde vor Ort festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen.

Der konkrete Geschehensablauf sowie die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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