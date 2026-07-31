Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Tatverdächtiger stürzte nach Handtaschenraub mit dem Fahrrad - Aufmerksamer Zeuge wurde auf Hilferufe aufmerksam - 23-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Bereits am Mittwochmorgen (29.07.2026) kam es in der Sternstraße im Bonner Zentrum zu einem Handtaschenraub, bei dem ein aufmerksamer Zeuge durch Hilferufe auf den flüchtenden Täter aufmerksam wurde. Der verletzte Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 07:45 Uhr befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand der 23-jährige Tatverdächtige mit einem Fahrrad die Sternstraße in Richtung Marktplatz. Hierbei näherte er sich einer 36-jährigen Passantin. Im Vorbeifahren riss er der Frau die Handtasche aus der Hand. Die Geschädigte rief laut um Hilfe und folgte dem Mann.

Ein 56-jähriger Zeuge hörte die Hilferufe der Frau und stellte sich dem flüchtenden Radfahrer auf dem Marktplatz in den Weg. Bei dem Versuch auszuweichen, prallte der Tatverdächtige gegen eine Hausfassade und stürzte. Die zuvor entwendete Handtasche fiel dem 23-Jährigen dabei aus den Händen und konnte von dem aufmerksamen Zeugen gesichert werden. Der Beschuldigte, der sich bei dem Sturz eine leichte Kopfverletzung zugezogen hatte, flüchtete zu Fuß weiter über die Wenzelgasse.

Die in der Zwischenzeit alarmierten Einsatzkräfte der Bonner Polizei konnten den Mann im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich an der Friedrichstraße antreffen. Er wurde vorläufig festgenommen und aufgrund seiner Verletzungen unter polizeilicher Begleitung zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Beamten in seiner Umhängetasche ein griffbereites Reizstoffsprühgerät, das wie das genutzte Fahrrad als Tatmittel sichergestellt wurde. Die Geschädigte erhielt ihre Handtasche noch vor Ort zurück.

Der polizeibekannte Tatverdächtige, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde am gestrigen Donnerstag (30.07.2026) einem Haftrichter vorgeführt, der ihm einen von der Bonner Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehl verkündete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen gegen den Mann, die durch das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei geführt werden, dauern weiter an. Hierbei wird auch eine Beteiligung des Beschuldigten an weiteren Taten geprüft.

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