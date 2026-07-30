Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Unbekannter Täter raubt Handtasche einer 59-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Mittwochabend (29.07.2026) ereignete sich in der Verweyenstraße in Bonn-Endenich ein Raubdelikt zum Nachteil einer 59-jährigen Frau.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Geschädigte gegen 21:50 Uhr mit ihren Einkäufen auf dem Weg nach Hause. Ein Mann näherte sich der Frau von hinten an und entriss ihre Umhängetasche. Anschließend floh der Tatverdächtige in die Mohrstraße. Durch die Hilfeschreie der Geschädigten wurde ein Anwohner aufmerksam und eilte zur Hilfe. Bei dem Versuch die Tasche festzuhalten stürzte die Frau und verletzte sich. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tasche der 59-Jährigen konnte im Nachgang in der Mohrstraße aufgefunden und im Anschluss an die Spurensicherungsmaßnahmen an die Geschädigte zurückgegeben werden.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die das Raubgeschehen beobachtet haben oder Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Täters machen können.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-40 Jahre alt, etwa 160-170cm groß, kräftige bis dicke Statur, kurze, schwarze Haare, bekleidet mit schwarzem Shirt mit weißem Aufdruck, schwarzer langer Hose, er trug eine schwarze Tasche.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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