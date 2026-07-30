Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Verkehrsunfallflucht führt zu Drogen- und Waffenfund bei Wohnungsdurchsuchung - Festnahme von mit Haftbefehl gesuchtem 23-Jährigen

Bonn (ots)

Eine mutmaßliche Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen (29.07.2026) in der Pipinstraße in der Bonner Nordstadt führte Einsatzkräfte der Bonner Polizei auf die Spur eines mit Haftbefehl gesuchten 23-Jährigen. Zudem konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung Drogen sowie eine PTB-Waffe mit Munition aufgefunden werden.

Gegen 09:30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei aufgrund eines stark beschädigten VW Polo, der im Eingangsbereich eines Grundstücks in der Pipinstraße abgestellt worden war. Das Fahrzeug wies mehrere teils frische Unfallschäden auf, unter anderem einen massiven Reifenschaden. Zudem fehlte das vordere Kennzeichen. Das am Heck angebrachte Kennzeichen gehörte zu einem anderen Fahrzeug. Die Insassen sollen sich zunächst fußläufig vom Unfallort entfernt haben.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich des Fahrzeugs, konnte eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung der City-Wache mithilfe eines Zeugenhinweises zwei Verdächtige in der unmittelbaren Umgebung ausfindig machen. Bei der Durchsuchung eines 23-jährigen Tatverdächtigen, der nach derzeitigem Kenntnisstand das Unfallfahrzeug zuvor geführt hatte, wurde der passende Fahrzeugschlüssel zu dem Auto aufgefunden. Da sich bei dem Mann Hinweise darauf ergaben, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte, wurde von einem Richter die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Ermittlungen zu dem VW Polo ergaben zudem, dass der genutzte Pkw nicht zugelassen war und somit kein Versicherungsschutz bestand. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten außerdem fest, dass gegen den polizeibekannten 23-Jährigen ein gültiger Haftbefehl vorlag. Er wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich außerdem konkrete Hinweise darauf, dass sich in der Wohnung des 37-jährigen mutmaßlichen Fahrzeuginhabers Drogen befinden könnten.

Durch die Staatsanwaltschaft Bonn wurde daraufhin beim Amtsgericht Bonn ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der durch Ermittler der Bonner Polizei noch am Vormittag in Bonn-Castell vollstreckt wurde. In der Wohnung des polizeibekannten Mannes konnte eine nicht geringe Menge an verschiedenen Drogen, wie auch eine Schreckschusswaffe mit Patronen sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden von den zuständigen Fachkommissariaten der Bonner Polizei geführt und dauern weiter an.

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