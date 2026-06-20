Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Einsatzreicher Freitag nach Durchzug einer Unwetterfront

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Rösrath (ots)

Einsatzreicher Freitag nach Durchzug einer Unwetterfront

Der Durchzug einer Unwetterfront über das Stadtgebiet sorgte am Freitagabend für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr Rösrath. Neben mehreren ausgelösten Brandmeldeanlagen beschäftigten insbesondere umgestürzte Bäume und Wasserschäden die Einsatzkräfte.

Um 19:37 Uhr wurde der Meldekopf der Feuerwehr Rösrath in Betrieb genommen, um die eingehenden Einsätze zentral zu koordinieren. Gleichzeitig hielten die Feuerwehrhäuser eine Sitzbereitschaft bis etwa 21:00 Uhr aufrecht. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte aller Einheiten im Einsatz.

Bereits am Vormittag wurden alle Einheiten der Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Altenheim alarmiert. Nach einer umfassenden Erkundung konnte kein Schadensereignis festgestellt werden.

Am frühen Abend löste die Brandmeldeanlage eines großen Einrichtungshauses aus. Auch hier kontrollierten die Einsatzkräfte das Objekt, ohne eine Schadensursache feststellen zu können. Parallel dazu wurde ein brennender Pkw gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Meldung jedoch nicht. Stattdessen beseitigte die Feuerwehr eine Ölspur auf der Fahrbahn.

Kurz darauf kam es zu einer weiteren Auslösung einer Brandmeldeanlage. Ursache war Wassereintritt in das Gebäude. Ein Brandereignis lag nicht vor.

Mit dem Eintreffen der Unwetterfront häuften sich die wetterbedingten Einsätze ab 19:30 Uhr. So blockierte ein umgestürzter Baum eine Fahrbahn und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Das Hindernis wurde mithilfe mehrerer Motorsägen beseitigt.

Auf der Autobahn mussten die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Autobahnpolizei mehrere Äste von der Fahrbahn entfernen.

In einer Turnhalle drang Wasser in das Gebäude ein. Das eingedrungene Wasser wurde mit mehreren Wassersaugern aufgenommen.

Zwei weitere gemeldete Wasserschäden erforderten nach der Erkundung hingegen keine Maßnahmen der Feuerwehr.

Am Abend wurde zudem eine Rauchentwicklung über einem Waldgebiet im Ortsteil Forsbach gemeldet. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich lediglich um einen Nebelschleier handelte.

Gegen 21:46 Uhr war ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt. Mithilfe der Drehleiter konnte die Gefahrenstelle beseitigt werden. Wenig später mussten die Einsatzkräfte einen weiteren umgestürzten Baum beseitigen. Dieser war in die Windschutzscheibe eines geparkten Pkw gestürzt.

Gegen 23:50 Uhr konnte der letzte Einsatz abgearbeitet werden.

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