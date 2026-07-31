Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Graurheindorf: Radfahrerin von Unbekannten attackiert - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Noch unklar ist der Ablauf eines Tatgeschehens, bei dem eine Radfahrerin in Bonn-Graurheindorf am Donnerstagmorgen (30.07.2026) durch zwei unbekannte Männer attackiert wurde. Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Frau gegen 07:40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg zwischen der Straße An der Josefshöhe und der Mondorfer Straße (kurz vor der Autobahn 565) unterwegs. Hier wurde sie von zwei unbekannten Männern unvermittelt vom Fahrrad gerissen und in ein angrenzendes Gebüsch gezogen.

Aus dem Rucksack der Frau wurde Bargeld entwendet. Die verletzte Geschädigte begab sich zu ihrer Arbeitsstelle, wo Kollegen den Rettungsdienst verständigten, der die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Die Ermittler fragen nun:

- Wer hat am Donnerstagmorgen (30.07.2026) gegen 07:40 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Geh- und Radwegs An der Josefshöhe / Mondorfer Straße gemacht?

- Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten, männlichen Tätern machen?

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Ca. 16-20 Jahre alt, dunkle lockige Haare. Einer der Täter sei etwas kleiner und schlank, einer der Täter größer und etwas kräftiger gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei Bonn unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk12.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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