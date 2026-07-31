Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Radfahrerin fährt Fußgängerin in der Fußgängerzone an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen (29.07.2026) im Bonner Zentrum nach einer unbekannten Radfahrerin und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 07:40 Uhr war eine Fußgängerin in der Fürstenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5 passierte sie die dortigen Geschäfte, als eine Radfahrerin von hinten kommend mit ihrem Lenker gegen die linke Hüfte der Fußgängerin prallte. Durch den Zusammenstoß verlor die Frau das Gleichgewicht, stürzte nach vorne auf den Boden und verletzte sich. Zudem zerriss ihre mitgeführte Tasche.

Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern oder die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Einsatzkräfte verliefen negativ. Die verletzte Fußgängerin wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch betreut.

Die flüchtige Radfahrerin kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, ca. 20-30 Jahre alt.

Die Ermittler bitten Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der gesuchten Radfahrerin geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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