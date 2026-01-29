BPOL-KI: Frau im Bahnhof Kiel verhaftet
Kiel (ots)
Am 28.01.2026 führten Beamte der Bundespolizeiinspektion Kiel im Kieler Hauptbahnhof Kontrollen durch. Hierbei stellten sie eine per Haftbefehl gesuchte 62-jährige Deutsche fest.
Gegen 21:40 Uhr überprüften die Bundespolizisten die Frau im Bahnhof Kiel. Eine Überprüfung im Fahndungssystem ergab dann einen offenen Haftbefehl durch eine Staatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein. Die Frau war demnach wegen Beleidigung in Tateinheit mit Volksverhetzung und Bedrohung zu 45 Tagen Haft verurteilt worden. Eine Haft abwendende Geldstrafe i. H. v. knapp 900,- Euro konnte sie nicht beibringen, so dass sie gegen Mitternacht einer Justizvollzugsanstalt zum Haftantritt übergeben wurde.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Kiel
Katharina Wala
Telefon: 0431/ 980 71 - 118
E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell