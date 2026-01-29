Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Frau im Bahnhof Kiel verhaftet

Kiel (ots)

Am 28.01.2026 führten Beamte der Bundespolizeiinspektion Kiel im Kieler Hauptbahnhof Kontrollen durch. Hierbei stellten sie eine per Haftbefehl gesuchte 62-jährige Deutsche fest.

Gegen 21:40 Uhr überprüften die Bundespolizisten die Frau im Bahnhof Kiel. Eine Überprüfung im Fahndungssystem ergab dann einen offenen Haftbefehl durch eine Staatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein. Die Frau war demnach wegen Beleidigung in Tateinheit mit Volksverhetzung und Bedrohung zu 45 Tagen Haft verurteilt worden. Eine Haft abwendende Geldstrafe i. H. v. knapp 900,- Euro konnte sie nicht beibringen, so dass sie gegen Mitternacht einer Justizvollzugsanstalt zum Haftantritt übergeben wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell