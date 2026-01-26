BPOL-KI: Hbf. Kiel: Mann leistet Widerstand und führt Waffe mit
Kiel (ots)
Am Wochenende kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Kieler Hauptbahnhof. Während der Maßnahme flüchtet er plötzlich und leistete beim Wiederergreifen erheblichen Widerstand. Der Grund dürfte eine unerlaubt geführte Waffe gewesen sein.
Am 24.01.2026 gegen 18:45 Uhr kontrollierten in zivil eingesetzte Bundespolizisten einen 17-jährigen Deutschen im Kieler Hauptbahnhof. Sie gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und erläuterten den Grund der Maßnahme. Nach einem Ausweisdokument befragt, entzog sich der junge Mann plötzlich der Kontrolle und flüchtete in Richtung Ausgang Kaisertreppe. Hierbei versucht er die letzten Treppenstufen mit einem Sprung zu nehmen, prallte dann jedoch gegen die noch geschlossene Automatiktür, sodass die Beamten ihn schnell stellen konnten. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und musste mittels Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei nahmen die Beamten dann ein Schleifen auf dem Bahnhofsboden wahr. Bei der Durchsuchung fanden sie dann wohl auch den Grund der Flucht. In seinem Hosenbein konnte eine sogenannte SRS-Waffe mit eingeführtem Magazin und noch weitere Munition in der Jackentasche gefunden werden. SRS-Waffen sind Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, die Platzpatronen, Reizstoffe oder pyrotechnische Munition verschießen können. Sie müssen das PTB-Zulassungszeichen tragen. Erwerb und Besitz sind ab 18 Jahren erlaubnisfrei. Sie sehen "scharfen" Waffen täuschend ähnlich. Das Führen in der Öffentlichkeit erfordert einen kleinen Waffenschein, den der 17-jährige nicht besitzt. Der Mann wurde zur Wache der Bundespolizei verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Familienangehörigen übergeben.
Er muss sich nun wegen unerlaubten Besitzes und Führens der Waffe und Munition sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte unter Mitführen einer Waffe verantworten.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell