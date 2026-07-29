Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Straftäter durch Bundespolizei wiedererkannt

Berlin - Mitte (ots)

Montagnachmittag sollen zwei Männer auf einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn eingewirkt, sowie das Mobiltelefon entwendet haben. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten Einsatzkräfte den Mann am darauffolgenden Tag stellen und festnehmen.

Ein Zeuge informierte den Triebfahrzeugführer, über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Tiergarten, bei der zwei Männer auf einen schlafenden Reisenden eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Anschließend sollen sie dem Geschädigten das Mobiltelefon entwendet haben. Nach dem Angriff flüchtete das Duo. Angeforderte Rettungssanitäter transportierten den 32-jährigen Eritreer in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Durch gesichtetes Bildmaterial der Überwachungskameras erkannte ein sich außer Dienst befindlicher Beamter der Bundespolizei die Angreifer am Folgetag, gegen 12:45 Uhr, am Berliner Hauptbahnhof wieder. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die beiden vorläufig fest.

Die Kolleginnen und Kollegen nahmen beide lettischen Staatsangehörigen zur weiteren Überprüfung mit zur Dienststelle. Bei dem 21-Jährigen führten die Beamtinnen und Beamten eine Wohnungsdurchsuchung durch, welche freiwillig erfolgte. Dabei fanden die Einsatzkräfte das Stehlgut nicht auf.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, sowie des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen die Polizeibekannten ein.

Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen Einsatzkräfte den 32- sowie 21-Jährigen auf freiem Fuß.

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