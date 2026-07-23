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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann am S-Bahnhof gewaltsam attackiert - Angreifer in Untersuchungshaft

Berlin - Neukölln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch traten zwei Männer gemeinschaftlich auf einen am Boden liegenden Reisenden am S-Bahnhof Neukölln ein. Gegen den Hauptbeschuldigten ordnete der zuständige Haftrichter Untersuchungshaft an.

Gegen 1:30 Uhr soll es zwischen zwei Männern sowie dem verletzten 35-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein in derer die beiden Männer den 35-jährigen Deutschen zu Boden gerissen haben sollen. Dort sollen sie weiter auf den Mann eingeschlagen und getreten haben. Während der jüngere Angreifer von dem am Boden Liegenden abließ, wirkte der ältere weiterhin brutal mit Fußtritten auf den Mann ein.

Einsatzkräfte der Polizei Berlin stellten alle Beteiligten und übergaben die beiden 35- und 39- jährigen bulgarischen Staatsangehörigen an Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei. Der Angegriffene erlitt Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Bundespolizei sicherte Videoaufzeichnungen der Tat und leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen das polizeibekannte Duo ein.

Den 35-Jährigen entließen die Beamtinnen und Beamten nach Abschluss aller Maßnahmen auf freien Fuß. Gegen den 39-Jährigen ordnete ein Haftrichter hingegen, aufgrund vorangegangener Straftaten und Fluchtgefahr, einen Untersuchungshaftbefehl an. Einsatzkräfte übergaben ihn der Polizei Berlin, welche ihn in eine Justizvollzugsanstalt überführten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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