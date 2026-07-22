BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Mühlenbecker Land - Landkreis Oberhavel (ots) - In der Nacht zu Samstag sollen bis zu sieben Personen einen S-Bahnzug am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle auf einer Fläche von etwa 45 Quadratmetern besprüht haben. Als zwei Reisende versuchten sie davon abzubringen, soll einer der Gruppe sie mit einem Pfefferspray verletzt haben. Gegen 0:55 Uhr informierte ein ...

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