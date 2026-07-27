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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht - Reisender bestiehlt gestürzte Frau

Brandenburg - Potsdam (ots)

Nachdem Samstagvormittag ein bislang unbekannter Mann einer auf einer Rolltreppe am Hauptbahnhof Potsdam gestürzten Frau das Mobiltelefon entwendete, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen 10 Uhr stürzte eine 68-jährige ukrainische Staatsangehörige beim Betreten einer Rolltreppe am Hauptbahnhof Potsdam. Während ihr andere Reisende zu Hilfe kamen, fuhr ein bislang Unbekannter auf der gegenüberliegenden Rolltreppe von der gestürzten Frau weg und begab sich zum Anfang der Rolltreppe, wo die Gestürzte ihr Mobiltelefon während des Sturzes verlor. Der Mann nahm das Telefon an sich und entfernte sich in Richtung der Bahnsteige zwei bis vier.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sicherte Videoaufzeichnungen des Tathergangs.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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