Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mit Sicherheit in die Ferien - Themenorientierte Verkehrskontrollen der Polizei rund um Reiseverkehr und Ablenkung am Steuer

Rostock/Neubrandenburg (ots)

Sommerzeit ist Reisezeit und in Mecklenburg-Vorpommern stehen die Ferien in dieser Woche unmittelbar bevor. Wer sich dann mit dem Auto oder Wohnwagen auf in den wohlverdienten Urlaub macht, sollte einiges beachten, um wohlbehalten anzukommen.

Ob die Nutzung eines Mobiltelefons, um schnell die Route zu navigieren, die Bedienung von Infotainment-Systemen oder das Umdrehen zu den Kindern auf der Rücksitzbank - fehlende Fokussierung oder die Beschäftigung mit anderen Dingen, können das Fahrverhalten beeinflussen und im schlimmsten Fall zu einem Unfall führen. Im vergangenen Jahr gab es in Mecklenburg-Vorpommern knapp 600 solcher Verkehrsunfälle, die auf die Ursache Ablenkung zurückzuführen sind. Bei mehr als 60 davon wurden Personen verletzt. In einem Fall aus dem Bereich der Polizeiinspektion Güstrow, kollidierte aufgrund von Ablenkung des Fahrers ein Auto mit einem Baum. Dabei kam der Beifahrer ums Leben.

Während im Vergleich zu 2024 im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock im Jahr 2025 die Zahl der Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Ablenkung am Steuer zurückging, ist sie im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg leicht angestiegen. Ähnlich verhält es sich mit der Zahl der leicht verletzten Personen bei solchen Unfällen.

Da Mecklenburg-Vorpommern eines der beliebtesten Urlaubsländer Deutschlands ist und gerade im Sommer jede Menge Autos und Wohnwagen auf den Straßen des Landes unterwegs sind, liegt ein weiterer Fokus der Monatskontrollen auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit, der erforderlichen Fahrerlaubnis sowie der vorschriftsmäßigen Ausstattung und Beladung von Fahrzeugen - vorrangig bei Wohnwagen und Wohnmobilen. Diese sind häufig überladen, was ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko zur Folge hat. Auch der technische Zustand eines Fahrzeugs beeinflusst die Verkehrssicherheit. Das Fahren mit falschem Luftdruck oder zu geringer Profiltiefe birgt ebenfalls erhebliches Gefahrenpotenzial.

Grund genug also, für die Beamtinnen und Beamten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Monat bei den themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! den Fokus auf die Themen Reiseverkehr und Ablenkung am Steuer zu legen. Denn jeder Unfall ist einer zu viel auf dem Weg zur Vision Zero, also null Verkehrstote.

In den acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock werden daher den gesamten Monat Juli verstärkt stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Die Auftaktkontrollen finden am 06. Juli 2026 im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund statt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell