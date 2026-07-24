Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - PKW Brand

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Desumer Straße zu einem PKW-Brand. Der PKW eines 48-jährigen Fahrers aus Emstek geriet während der Fahrt in Brand. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Emstek, die mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abschleppt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein könnte. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf 20.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 09:35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 30-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Cloppenburg wohnhaft ist. Der 30-Jährige befuhr zuvor die Fritz-Reuter-Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der PKW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Kennzeichenmissbrauch, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 13:55 Uhr, wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Oldenburg einer Verkehrskontrolle in der Museumstraße unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der mitgeführte PKW nicht versichert und nicht zugelassen war. An dem PKW waren falsche Kennzeichen angebracht. Darüber hinaus ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Verfahren wurden gegen Oldenburger eingeleitet.

Lindern (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 12:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Vreeser Straße Ecke Werlter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Vrees befuhr die Vreeser Straße und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die Welter Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW einer 63-jährigen Fahrerin aus Lindern. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 63-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf 8000 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, kam es im Einmündungsbereich Allensteiner Straße Ecke Elberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger PKW, der in Löningen wohnhaft ist, übersah im Einmündungsbereich beim Abbiegen eine vorfahrtsberechtigte 35-jährige Fahrradfahrerin aus Halle, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die 35-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

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