Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 23.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Petersdorf - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person -

Am Donnerstag, den 23. Juli 2026, kam es gegen 17:10 Uhr in Petersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann aus Bösel befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Wardenburg kommend, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der Fahrzeugführer war alleinbeteiligt. Der 64-Jährige musste durch Einsatzkräfte aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Mann mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 18.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße vorübergehend voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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