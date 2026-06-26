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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Oberallener Weg

Hamm-Rhynern (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 25. Juni, 16 Uhr, bis Freitag, 26. Juni, 1.30 Uhr, wurde ein geparkter Ford am Oberallener Weg von einem bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt.

Der Fahrzeughalter bemerkte bei seiner Rückkehr frische Lackschäden an der hinteren linken Seite des Fahrzeugs.

Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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