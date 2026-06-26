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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bürocontainer

Hamm-Mitte (ots)

Der Bürocontainer eines Kletterpark an der Grünstraße war am Donnerstag, 25. Juni, gegen 2 Uhr, das Ziel von einem unbekannten Einbrecher.

Der Täter öffnete gewaltsam eine Schlüsselbox und gelangte so in den Bürocontainer. Dort durchsuchte er diesen und entwendete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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