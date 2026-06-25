Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 21-jähriger Fußgänger hat doppeltes Pech

Hamm-Herringen (ots)

Ein 21-jähriger Fußgänger hatte am Mittwoch, 24. Juni, doppeltes Pech: Er zog sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen zu. Obendrein fiel seine Geldbörse durch den Sturz auf die Straße, wo sie von einem unbekannten Beteiligten entwendet wurde.

Gegen 18.50 Uhr befuhr eine 70-jährige Renault-Fahrerin die Dortmunder Straße in westlicher Richtung. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach rechts in die Straße "Zum Torksfeld" abzubiegen. Dort kam es dann zur Kollision, als der Fußgänger aus westlicher Richtung die grüne Ampel überquerte. Der junge Mann verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.(bf)

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