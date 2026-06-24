Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Postfiliale

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 23. Juni, einen geparkten Mercedes.

Die Fahrzeugnutzerin hatte den Wagen gegen 9.50 Uhr auf einem Parkplatz an einer Postfiliale an der Oswaldstraße abgestellt. Als sie gegen 10.50 Uhr zurückkehrte, stellte sie diverse Lackkratzer an der hinteren linken Fahrzeugseite fest.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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