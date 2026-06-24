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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kiosk

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 24. Juni, ist ein unbekannter Täter gegen 3 Uhr in einen Kiosk in der Ritterstraße eingebrochen.

Er schlug die Scheibe der Eingangstür ein und entwendete diverse Packungen Zigaretten und Vapes.

Ein Anwohner bemerkte den Einbruch und alarmierte die Polizei. Obwohl die Einsatzkräfte innerhalb weniger Minuten vor Ort waren, konnten sie den Täter nicht mehr antreffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Zeugenaussagen zufolge war der Täter männlich, trug schwarze Oberbekleidung mit Kapuze, eine schwarze Hose und einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu dem Täter entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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