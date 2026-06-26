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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

In der Zeit von Dienstag, dem 23. Juni, 16 Uhr, bis Donnerstag, dem 25. Juni, 18:15 Uhr, war ein Einfamilienhaus am Rüsterweg das Ziel von Einbrechern.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen warfen eine Terrassentür mit einem Stein ein und verschafften sich so Zugang zum Haus. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schubladen und Schränke.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt werden.

Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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