Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Leichtverletzte nach Unfall an Kreuzung

Hamm-Rhynern (ots)

Mit leichten Verletzungen kamen drei Frauen aus Hamm nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 24. Juni, gegen 15,40 Uhr, im Kreuzungsbereich Werler Straße/Unnaer Straße in Hammer Krankenhäuser.

Eine 21-jährige Opel-Fahrerin stand mit ihrem Fahrzeug bei Rotlicht an der Ampel auf der Unnaer Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie an und beabsichtigte, nach links in Richtung Norden auf die Werler Straße abzubiegen.

Zur selben Zeit befuhr eine 30-jährige KIA-Fahrerin die Unnaer Straße und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich in östliche Richtung zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision verletzten sich die beiden Fahrerinnen sowie eine zehnjährige Beifahrerin, die sich im Opel befand, leicht. Sie wurden ambulant in Hammer Krankenhäusern behandelt. (rv)

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