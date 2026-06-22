Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Altstadtfest Trier - Sicherheitskonzept und Einsatzinformationen

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Trier (ots)

Am letzten Juni Wochenende, vom 26. - 28. Juni, beginnt für drei Tage das bunte Treiben in der Trierer Innenstadt. Die Gassen zwischen Porta Nigra und Viehmarkt werden zur Open-Air-Feier.

Die Vorfreude auf das diesjährige Altstadtfest ist groß - der Veranstalter, Mitwirkende und die Polizei Trier freuen sich auf ein stimmungsvolles, friedliches Fest bei voraussichtlich bestem Sommerwetter. Damit alle die Veranstaltung unbeschwert genießen können, setzt die Polizei auch in diesem Jahr auf ein bewährtes und kontinuierlich weiterentwickeltes Sicherheitskonzept. Dieses hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und wird - wie bereits im Vorjahr - umgesetzt. Ziel ist es, für unterschiedliche Situationen bestmöglich vorbereitet zu sein und allen Gästen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.

Während der Veranstaltung wird die Polizei mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften vor Ort präsent sein. Durch eine sichtbare Präsenz und lageabhängige Kontrollen sollen Straftaten und Störungen möglichst frühzeitig erkannt und verhindert werden. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass im Bedarfsfall schnell Hilfe geleistet werden kann. Im Bereich des Viehmarkts liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Ein weiterer Bestandteil des Sicherheitskonzepts sind die bereits aus den Vorjahren bekannten Zufahrtssperren. Sie dienen dem Schutz der Besucherinnen und Besucher und haben sich als wirksame Vorsorgemaßnahme bewährt.

Auch dieses Jahr wird es zu den Veranstaltungszeiten ein Verbot von Drohnenflügen (temporäre Betriebseinschränkung gem. § 21 h Abs. 3 Nr. 11 LuftVO) geben. Damit ist der Betrieb von jedweder Art von Drohnen über dem Veranstaltungsgelände wie auch in einem seitlichen Abstand von 100 Metern zu diesem verboten. Ausnahmen sind über die Wache der PI Trier unter 0651 983-44150 im Vorfeld anzufragen. Die Einsatzleitung prüft und entscheidet über mögliche Freigaben.

Wie immer gilt: Sie können uns jederzeit ansprechen und uns Ihr Anliegen mitteilen. Im Notfall bitte den Notruf unter 110 wählen.

Die Polizei wünscht allen ein schönes Altstadtfest!

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