Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Möglicherweise gewalttätiger Konflikt verhindert - Polizei Oberhausen stellt Waffen sicher

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Oberhausen (ots)

Ein Polizeieinsatz am Montagabend (08.06.) in Oberhausen hat möglicherweise die Eskalation eines größeren Konflikts verhindert. Ursprünglich waren Einsatzkräfte zu einer gemeldeten familiären Auseinandersetzung in der Nähe der Burg Vondern gerufen worden.

Dort trafen sie auf einen hoch emotionalisierten 21-jährigen Mann, der sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte und gegenüber den Beamtinnen und Beamten gewalttätig wurde. Nach Fixierung wurde der junge Mann in das Polizeigewahrsam verbracht.

Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang mit einer größeren Personengruppe, die sich zuvor angekündigt hatte, um einen Streit zu "klären". Konkrete Straftaten wurden in diesem Zusammenhang zunächst nicht bekannt.

Bei anschließenden Kontrollen im Nahbereich überprüften die Einsatzkräfte mehrere Personen sowie ein abgestelltes Fahrzeug. Im Innenraum des Pkw entdeckten sie unter anderem eine Schusswaffe samt Munition, zwei Schreckschusswaffen, mehrere Messer sowie weitere potenziell gefährliche Gegenstände. Die Waffen und Gegenstände wurden sichergestellt, das Fahrzeug zur weiteren Spurensicherung beschlagnahmt.

Kurz darauf erschienen weitere Personen an der Einsatzörtlichkeit. In deren Fahrzeug stellten die Beamten ebenfalls ein Messer sowie einen mutmaßlich als Schlagwerkzeug geeigneten Holzstiel sicher.

Die Ermittlungen zu den Besitzverhältnissen und der Herkunft der sichergestellten Waffen sowie zu den Hintergründen des Geschehens dauern an. Nach derzeitiger Einschätzung könnte das konsequente Einschreiten der Polizei eine weitere Eskalation und möglicherweise einen größeren gewalttätigen Konflikt verhindert haben.

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