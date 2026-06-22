Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sommerferien, Action und echte Polizeiluft schnuppern: Code 110 - Deine Polizei hautnah!

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Wittlich (ots)

Du interessierst dich für den Polizeiberuf und willst Blaulicht, Action, Teamgeist und echte Polizeiarbeit erleben? Dann sei dabei, wenn die Polizei Rheinland-Pfalz Mittwoch, den 29. Juli 2026, von 10 bis 17 Uhr ihre Türen öffnet! In den Sommerferien erwartet dich ein spannender Tag voller Action, Einblicke und Mitmachstationen rund um den Polizeiberuf. Egal ob Streifenwagen, Kriminalpolizei, Diensthunde oder Wasserwerfer - bei "Code 110" kannst du Polizei hautnah erleben und selbst aktiv werden.

Highlights:

-Kriminalpolizei & Escape Room

-Diensthundestaffel live

-Polizei-Sporttest und PC-Test zum Ausprobieren

-Einsatztraining & Laserschießen

-Wasserwerfer & Vorführungen

-Bereitschaftspolizei & Wasserschutzpolizei

-Infos zu Ausbildung, Studium & Bewerbung

Natürlich sind auch Eltern herzlich willkommen! Vor Ort stehen unsere Kolleginnen und Kollegen bereit, um alle Fragen rund um Ausbildung, Studium, Bewerbung und Karriere bei der Polizei zu beantworten. Die Teilnahme ist kostenlos. Jetzt anmelden und Teil von "Code 110" werden!

Anmeldung auf unserer Internetseite: https://s.rlp.de/JiN5yDC

Wo? Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Zur Polizeischule 54516 Wittlich-Wengerohr

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