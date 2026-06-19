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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Trier (ots)

Am späten Mittwochabend, dem 17. Juni, gegen 23:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Haustür eines Einfamilienhauses in der Peter-Thomas-Straße in Trier gewaltsam zu öffnen. Da die Hunde jedoch anschlugen, wurden die Täter bei der weiteren Ausführung der Tat gestört und flüchteten.

Wer hat etwas gehört oder beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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