POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 26. Kalenderwoche

Trier (ots) - Am Samstagabend, dem 13. Juni, gegen 21:20 Uhr, setzte eine 21-Jährige ihr drei Tage altes Baby im Trierer Nells Park aus. Zeugen bemerkten den im Gebüsch abgelegten männlichen Säugling, verständigten Rettungsdienst und Polizei und versorgten das Kind bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Kurz zuvor haben die Zeugen eine junge Frau in der Nähe beobachtet. Diese konnte im Rahmen der sofort eingeleitete ...

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