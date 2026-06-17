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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 26. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 26. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 22. Juni:

L32, Bitburg; L46, Ehrang; B51, Aach; B327, Morbach; B419, Wellen

Dienstag, 23. Juni:

A602, Longuich; B51, Neuendorf; L55, Wittlich-Dorf; A64, Igel

Mittwoch, 24. Juni:

B50, Zeltingen-Rachtig; N51, Newel; B418, Minden; K133, Konz; Schloßheck

Donnerstag, 25. Juni:

B51, Trier-Pallien; B51, Konz; B410, Lichtenborn; B41, Idar-Oberstein

Freitag, 26. Juni:

B51, Bitburg; B51, Oberstedem; B51, Olzheim; B53, Ehrang

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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