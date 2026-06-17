Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Fahrzeuge eines Autohauses durch Brandstiftung in Dortmund Hörde beschädigt - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0468

In der Nacht auf Mittwoch, den 17.06.2026, kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Hörder Bach Allee in Dortmund zu einem Brand mehrerer Fahrzeuge. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten dort mehrere Fahrzeuge in Brand. Durch die Flammen wurden sechs Pkw teils erheblich beschädigt, bei einigen Fahrzeugen wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen. Zudem entstand durch das Feuer ein Gebäudeschaden am Autohaus.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Hörder Bach Allee verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Dortmund zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231 132 7441 entgegen.

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