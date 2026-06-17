Polizei Dortmund

POL-DO: Kind in Dortmund-Hombruch von Fahrzeug erfasst: Die Polizei sucht Zeugen und das verletzte Kind

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0347

Bereits am 3. Juni 2026 (Mittwoch) kam es auf der Stockumer Straße in Hombruch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem unbekannten Kind. Sowohl das Kind als auch der Autofahrer entfernten sich vom Unfallort. Der Autofahrer konnte ermittelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem am Unfall beteiligten Kind machen können.

Zeugenaussagen zufolge fuhr ein Autofahrer gegen 7:45 Uhr auf der Stockumer Straße in Richtung Westen. In Höhe der Hausnummer 241 lief plötzlich ein Junge auf die Straße um die Fahrbahn zu queren. Dabei schaute er auf sein Mobiltelefon.

Es kam zur Berührung zwischen dem Auto und dem Jungen. Der Junge stürzte daraufhin zu Boden. Er stand auf und stieg an der Bushaltestelle "Barop Parkhaus" in einen Bus. Der 28-jährige Autofahrer aus Dortmund fuhr zunächst weiter, konnte aber später ermittelt werden.

Erkenntnisse zu möglichen Verletzungen des Jungen oder zu seiner Identität liegen nicht vor.

Er wird wie folgt beschrieben:

Etwa 7 bis 10 Jahre alt, mit kräftiger Statur. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine Brille und einen dunklen Kapuzenpulli.

Hinweise bitte an die Wache in Hombruch unter der Telefonnummer 0231/132 1521.

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