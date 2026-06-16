Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Autodiebstahl durch Minderjährige in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0480

Auf frischer Tat ertappt. Drei Jugendliche wollten gestern Autos stehlen - die Polizei konnte das verhindern.

Am Montagabend (15. Juni) versuchten Jugendliche um 21:48 Uhr in Lünen Autos in einem Industriegebiet zu entwenden.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben die 13-, 16- und 17-jährigen Tatverdächtigen aus Dortmund ein Fenster eines Firmengebäudes eingeschlagen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wollten die minderjährigen Tatverdächtigen Autos der Firma stehlen. Das Gelände war jedoch videoüberwacht, der Eigentümer benachrichtigte sofort die Polizei. Diese ertappte die Jugendlichen auf frischer Tat.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Personen mit rumänischer Staatsbürgerschaft.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen von ihren Erziehungsberechtigen von der Polizeiwache Lünen abgeholt.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

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