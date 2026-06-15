Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung nach versuchten Tötungsdelikt an der Kamener Straße

Unnaer Straße in Dortmund - Haftrichter erlässt einen Haftbefehl gegen 37-Jährigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0478

Wie mit der Lfd. Nr.: 0475 berichtet, kam es am Samstagabend des 13. Juni gegen 18:50 Uhr an der Kreuzung Kamener Straße/Unnaer Straße im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung im familiären Umfeld zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der zuständige Haftrichter einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen.

Die an der Auseinandersetzung beteiligten Männer im Alter von 33 und 49 Jahren wurden aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sie in Notwehr/Nothilfe handelten.

Hinweise für Medienvertreter: Rückfragen zur Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231-926-26121.

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