Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisstenfahndung nach 36-jähriger Frau aus Schwerte

Dortmund (ots)

Seit dem 21. Mai wird eine 36-jährige Frau aus Schwerte vermisst. Sie ist um ca. 15 Uhr aus einer psychiatrischen Einrichtung in Dortmund verschwunden. Trotz umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte ihr aktueller Aufenthaltsort bislang nicht festgestellt werden.

Am 15. Juni nahm die Vermisste Kontakt zu einer Bezugsperson auf und äußerte dabei konkrete Suizidgedanken. Aufgrund dieser Äußerungen muss von einer erheblichen Eigengefährdung ausgegangen werden.

Personenbeschreibung:

- weiblich - 36 Jahre alt - ca. 170 cm - schlanke Statur - braune Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden sind - Vermutlich bekleidet mit einer roten Jacke und schwarzen Schuhen

Bilder der Frau finden Sie im Fahndungsportal unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/206664

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

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