Polizei Dortmund

POL-DO: Erst ein Promille-Radler, dann ein Drogen- und Waffenfund bei Vollstreckung eines Haftbefehls: Ereignisreicher Morgen für Einsatzkräfte der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0481

Am Mittwochmorgen des 10. Juni beabsichtigten Polizeibeamte, einen Haftbefehl in Dortmund-Eving zu vollstrecken. Eine Routineaufgabe der Polizei. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnten die Beamten noch nicht, welche Überraschungen der Tag noch für sie bereithält.

Um 8 Uhr morgens machten sie sich auf den Weg, um in der Steiermarkstraße einen Haftbefehl zu vollstrecken. Auf der Fahrt über die Bornstraße stellten sie einen 39-jährigen Dortmunder fest, der ein hochwertiges E-Bike schob. Sie entschieden sich, den Mann zu überprüfen, und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Doch dieser dachte nicht daran, setzte sich auf das Fahrrad und versuchte zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung stoppten die Einsatzkräfte den Mann.

Bei der Überprüfung verströmte der Mann einen intensiven Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2 Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe sollte er zur Polizeiwache gebracht werden. Zum Missfallen des Dortmunders. Er leistete Widerstand, indem er sich gegen die Maßnahmen sperrte. Auf der Dienststelle entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Wache entlassen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Anschließend konnten sie sich wieder ihrem ursprünglichen Auftrag widmen. Endlich an der Steiermarkstraße angekommen, klingelten sie an der Wohnungstür des 21-Jährigen. Als dieser die Tür öffnete, strömte sofort ein intensiver Cannabisgeruch aus der Wohnung. Die Beamten erkannten im Wohnzimmer verschiedene Betäubungsmittel und diverses Verpackungsmaterial. Noch vor Ort räumte der Mann ein, dass sich eine größere Menge Kokain in der Wohnung befände.

Mit einem von der Staatsanwaltschaft erlassenen Durchsuchungsbeschluss und mit angeforderten Unterstützungskräften - darunter auch ein Diensthund - durchsuchten die Beamten die Wohnung. Sie fanden eine Vielzahl unterschiedlicher Betäubungsmittel, Mobiltelefone, diverse Waffen - darunter eine Machete und Schlagstöcke -, illegale Vapes, unverzollte Zigaretten und einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Die Beamten stellten alle Gegenstände sicher.

Zur Vollstreckung des Haftbefehles nahmen Sie den 21-jährigen Dortmunder fest und brachten ihn in den Polizeigewahrsam.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen laufen.

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