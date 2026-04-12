PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: illegale Müllablagerung

Grimburg (ots)

In einem Waldstück nahe der K76 bei der Ortslage 54413 Grimburg kam es im Zeitraum zwischen dem 09.04.26 und 10.04.26 zu einer illegalen Müllablagerung. Bislang unbekannte Täter haben dort u.a. eine große Menge an Eternitplatten und Altreifen entsorgt. Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Umweltdelikt gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
06503-91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 18:01

    POL-PDTR: Vollendeter Callcenter-Betrug

    Morbach (ots) - Am Sonntag, den 12.04.2026, ereignete sich gegen 13:10 Uhr in der Ortslage Morbach ein Betrug durch das Phänomen "falscher Polizeibeamter". Die 87-jährige Geschädigte bekam einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin, die von einer aktuellen Einbruchsserie in der Nachbarschaft berichtete. Die "Polizei" möchte sicherheitshalber die Wertgegenstände im Haus in Obhut nehmen. Die 87-Jährige fiel auf den ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 08:59

    POL-PDTR: L348 zwischen Berschweiler und Baumholder Gefährdung des Straßenverkehrs

    Baumholder (ots) - Am 10.04.2026 zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr kam es auf der Landesstraße 348 zwischen Berschweiler und Baumholder zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem PKW die L348 aus Berschweiler kommend in Fahrtrichtung Baumholder, als zunächst ein ihm entgegenkommender, silberfarbener ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 23:43

    POL-PDTR: Mission 110 in Schweich - Jetzt noch Plätze sichern!

    Schweich (ots) - Die Polizeiinspektion Schweich lädt im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Veranstaltung Mission 110 ein . Am 14. April ab 16:00 Uhr erhalten Interessierte spannende Einblicke in den Polizeialltag, lernen Ausrüstung und Fahrzeuge kennen und können sich in Workshops gezielt über den Polizeiberuf informieren oder auf das Bewerbungsverfahren vorbereiten. Anmeldung per Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren