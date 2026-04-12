Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: illegale Müllablagerung

Grimburg (ots)

In einem Waldstück nahe der K76 bei der Ortslage 54413 Grimburg kam es im Zeitraum zwischen dem 09.04.26 und 10.04.26 zu einer illegalen Müllablagerung. Bislang unbekannte Täter haben dort u.a. eine große Menge an Eternitplatten und Altreifen entsorgt. Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Umweltdelikt gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

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