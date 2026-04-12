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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollendeter Callcenter-Betrug

Morbach (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, ereignete sich gegen 13:10 Uhr in der Ortslage Morbach ein Betrug durch das Phänomen "falscher Polizeibeamter".

Die 87-jährige Geschädigte bekam einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin, die von einer aktuellen Einbruchsserie in der Nachbarschaft berichtete. Die "Polizei" möchte sicherheitshalber die Wertgegenstände im Haus in Obhut nehmen.

Die 87-Jährige fiel auf den Betrug rein und übergab mehrere Schmuckgegenstände. Der derzeitige Wert der Gegenstände ist noch unklar.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: braune kurze, leicht gelockte Haare, wie sie ,,jeder trägt heute'', südländischer Phänotyp, 16-18 Jahre, Ca. 170-172cm groß, dunkle Hose (evtl. Cargohose), dunkles Sweatshirt mit gelbem Emblem auf dem Arm.

Es darf an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Polizei Sie NIE zur Herausgabe von Wertgegenständen in einem solchen Zusammenhang auffordern wird.

Es handelt sich hier um das Phänomen des sogenannten Call-Center-Betrugs.

Der sogenannte Call-Center Betrug (CCB) beschäftigt Ermittler und Präventionsexperten der Polizei seit Langem. Mit immer neuen und variierenden Maschen, dreistem Vorgehen sowie geschickter Manipulation gelingt es den Tätern immer wieder, ihre vorwiegend älteren Opfer am Telefon zur Herausgabe ihrer Ersparnisse, Bankdaten oder Wertsachen zu bewegen.

Neben der Verfolgung und Aufklärung dieser Straftaten ist es Ziel und Aufgabe der Polizei, solche Taten zu verhindern. Je bekannter die Maschen der Betrüger werden und je mehr Menschen solche Betrugsversuche erkennen, desto schwerer wird es für die Kriminellen, ihre Opfer zu manipulieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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